Бойкот продукции Grigeo – хороший урок для другого бизнеса

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Решение части торговых сетей не брать продукцию группы Grigeo, предприятие которой в Клайпеде загрязняло Куршский залив – урок для всего бизнеса, говорят эксперты. Они полагают, что для потребителей сейчас важны не только качество и цена продукта, но и надежность предприятия.

Производимую на заводе Grigeo в Григишкес продукцию марки Grite отказались покупать крупнейшая в Балтийских странах сеть магазинов строительных, ремонтных и бытовых товаров Kesko Senukai, торговые сети Iki и Norfa. Таую же возможность рассматривают и другие розничные торговые сети.

«Все то, что, вероятно, было не так важно пару десятилетий назад, и что было бы довольно быстро забыто, теперь становится все важнее, поэтому любое предприятие может извлечь уроки из этой ситуации и подумать о том, что модель бизнеса должна быть устойчивой. То, что выглядит как какие-то сэкономленные расходы и увеличение прибыли в краткосрочном периоде, может вернуться очень большими убытками в долгосрочном периоде», – сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он добавил, что пример Grigeo показывает, что из-за недовольства населения и потребителей предприятия могут получить последствия хуже, чем от вероятных штрафов.