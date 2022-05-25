Бойня в США: Байден обратился к нации

Таким образом он напомнил о подобном инциденте, произошедшем в 2012 году, когда вице-президент Байден был назначен во главе реагирования правительства на массовую стрельбу в школе Сэнди Кук в Ньютауне.

Американский лидер подчеркнул, что нападение вооруженного человека во вторник на начальную школу является «очередной резней». По последним данным, в результате применения оружия 18-летним подростком в школе погиб не менее 21 человек, из которых 18 детей и трое взрослых.

По информации следствия, мотивы нападающего неизвестны. Перед тем, как приехать в школу, он выстрелил в свою бабушку, которую срочно доставили в больницу воздушным путем. После этого он на своем пикапе добрался до школы, где попал в ДТП, въехав в канаву.

Оттуда нападающий направился в учебное заведение. Как установили правоохранители, он был одет в бронежилет, имел с собой пистолет, винтовку и рюкзак. Попытки охранников не пустить его в здание не были успешными. Нападающий вошел внутрь, где открыл невыборочный огонь в нескольких классных комнатах. Позже полиция его задержала.

Ранее сообщалось, что в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, молодой человек открыл стрельбу в супермаркете, жертвами которой стали десять человек.

Ранее в метро Нью-Йорка произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере 13 человек, пятеро были убиты. Инцидент произошел на станции метро в Бруклине.

В этой связи президент США Джо Байден во время обращения подчеркнул, что потеря ребенка – это потеря кусочка души. «Как нация, мы должны спросить себя, когда, ради Бога, мы восстанем против оружейного лобби? Когда, ради Бога, мы сделаем то, что все хорошо знаем, нужно сделать?» – подчеркнул президент.

С обращениями, осуждающими стремление оружейного лобби США сохранить почти бесконтрольные продажи стрелковых принадлежностей в стране, выступили также бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама.