Более 10% бельгийцев живут за чертой бедности

Фото из архива «ЛК»

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По данным Статистического управления Бельгии, каждый десятый бельгиец живет за чертой бедности. Эта цифра сохраняется с 2004 года. Установлено также, что бедность выше среди пожилых людей и безработных.

Кроме того, риск бедности самый высокий в семьях с одним родителем — 28%, а среди арендаторов за чертой бедности больше (26%), чем среди домовладельцев (7%).

В 2018 году черта бедности для одного человека составляла 1187 евро в месяц, а для семьи из двух взрослых и двух детей — 2449 евро в месяц.