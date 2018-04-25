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Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом

Nuotrauka lrv.lt

Количество зафиксированых случает заболевания коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

По состоянию на 15:00 пятницы, 6 марта, заболели коронавирусом 100 113 человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Китае — 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах — Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Умерли в результате коронавируса в мире 3398 человек. Из низ 2931 летальный случай зафиксирован в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая большинство смертельных случаев зарегистрированы в Италии — 148.

Излечились от коронавируса более половины заразившихся — 55 690.

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korrespondent.net

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