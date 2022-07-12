Более 100 тысяч литовцев и латвийцев посетили Беларусь с момента отмены виз

По информации белорусского пограничного ведомства, с момента начала действия безвиза в страну въехало более 100 тысяч жителей Литвы и Латвии. Что касается граждан Польши, то за пять безвизовых июльских дней их в Беларусь въехало более 150 человек.

Судя по заявлениям Минска, власти рассчитывают, что предоставленная гражданам сопредельных государств ЕС возможность без получения визы посетить Беларусь будет иметь не только экономический эффект. «Это абсурд — из-за политиков, политиканов соседних стран разрывать человеческие контакты», — указал в эфире гостелевидения пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В свою очередь, представители польских властей советуют своим гражданам избегать поездок в РБ по безвизу. Так, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский напомнил, что с территории Беларуси продолжаются нападения на Украину. «Отношение Беларуси, как к Украине, так и к Польши, — враждебное. Если кто-то побывает на территории страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск», — предупредил Яблоньский.

Ранее похожие заявления делали и во внешнеполитических ведомствах Литвы и Латвии, призывая граждан своих стран отказаться от поездок в РБ, чтобы не стать «объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб».