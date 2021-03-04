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Более 168 млн детей в мире почти год не ходили в школу из-за COVID-19

Nuotrauka kaunas.lt

Более 168 млн детей во всем мире почти целый год не ходили в школу из-за карантинных ограничений. Кроме того, около 214 млн детей пропустили более трех четвертей очного обучения. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Школы в 14 странах мира оставались закрытыми в основном в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. Две трети этих стран находятся в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна. В результате здесь пришлось прервать обучение 98 млн школьникам. Дольше всего школы оставались закрытыми в Панаме, Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.

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«С каждым днем дети, которые не имеют доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше. Мы не можем позволить себе еще один год ограничений и полного отсутствия очного обучения для этих детей. Необходимо приложить все усилия для возобновления работы школ», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Отмечается, что закрытие школ будет иметь тяжелые последствия для обучения и будущего благополучия детей. Наиболее уязвимые школьники, которые не имеют доступа к дистанционному обучению, могут вообще никогда не вернуться к обучению.

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Согласно последним данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день более 888 млн детей во всем мире все еще сталкиваются с перебоями в работе системы образования из-за полного или частичного закрытия школ.

Эксперты напоминают, что дети в школах не только обучаются, но и имеют возможность общаться со своими сверстниками, полноценно питаться, получать медицинские услуги. Чем дольше школы будут оставаться закрытым, тем дольше дети будут лишены важнейших компонентов развития.

belta.by

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