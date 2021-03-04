Более 168 млн детей в мире почти год не ходили в школу из-за COVID-19

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Более 168 млн детей во всем мире почти целый год не ходили в школу из-за карантинных ограничений. Кроме того, около 214 млн детей пропустили более трех четвертей очного обучения. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Школы в 14 странах мира оставались закрытыми в основном в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. Две трети этих стран находятся в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна. В результате здесь пришлось прервать обучение 98 млн школьникам. Дольше всего школы оставались закрытыми в Панаме, Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.