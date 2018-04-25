Более 180 стран присоединились к инициативе по распределению вакцины от коронавируса

Более 180 стран к настоящему времени присоединились к международному механизму COVAX. Об этом сегодня на брифинге рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

Цель механизма — обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса после того, как они появятся.

«Механизм COVAX набирает силу. К нему присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих странах в общей сложности проживает 99% населения планеты», — отметила Сваминатан.

COVAX поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены 2 млрд доз вакцины.