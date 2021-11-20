Более 30 стран намерены к 2035 году отказаться от автомобилей с ДВС

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Более 30 стран намерены к 2035 году отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, переход на выпуск машин с электродвигателями поддержали Ford, Mercedes-Benz, General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover. Некоторые из крупнейших мировых производителей автомобилей, в том числе Toyota, Volkswagen и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, пока не взяли на себя такого обязательства.

Кроме того, как сообщается на сайте Центра новостей ООН, на Конференции ООН по климату представители некоторых стран Латинской Америки поставили цель к 2035 году перейти на использование общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов.

«Мы должны убедиться, что начали движение к тому, чтобы к 2035 году прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Что касается автобусов, это произойдет раньше, в 2030 году. Для тяжелых грузовиков понадобится больше времени — до 2040 года», — сказала представитель глобальной инициативы Drive Electric Campaign Моника Арая.

Также 200 предприятий судоходной отрасли обязались к 2030 году увеличить количество морских судов и топлива с нулевыми выбросами. Они призвали правительства подготовить инфраструктуру для перехода к зеленой судоходной индустрии к 2050 году.

Предприятия авиационной отрасли и их крупные корпоративные клиенты также объявили об обновлении своей коалиции «Чистое небо для завтрашнего дня», задача которой — наращивать использование экологически безопасных видов авиационного топлива. Теперь 80 подписавшихся сторон взялись к 2030 году обеспечить, чтобы экологичное топливо составляло 10% мирового спроса на реактивное топливо. Если эта цель будет достигнута, выбросы углекислого газа сократятся на 60 млн т в год, появятся около 300 тыс. зеленых рабочих мест.

Глава отдела авиации Всемирного экономического форума Лорен Аппинк объявила: первые самолеты, работающие на электричестве и водородном топливе, могут появиться уже к 2030 году.

Сейчас на транспортную отрасль приходится около четверти глобальных выбросов парниковых газов. С 1970 года выбросы в этом секторе увеличились более чем вдвое, причем около 80% прироста приходится на наземный транспорт. В ЮНЕП подсчитали, что мировой транспортный сектор пока почти полностью работает на ископаемом топливе.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Участвуют делегации почти 200 стран.