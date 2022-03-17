Более 300 украинцев в Вильнюсе уже зарегистировались изучать литовскй язык

Фото vilnius.lt

Более 300 взрослых жителей Украины, которые остановились в Вильнюсе, за два дня записались на курсы литовского языка, сообщили в четверг в столичном самоуправлении.

В среду началось обучение первых двух групп – их ведут студенты-волонтеры филологического факультета Вильнюсского университета. Потоки обучающих групп формируются с учетом возможности участия в предлагаемое время, указанное в регистрационной форме участников, и владения иностранными языками — английским или русским.

«Языковые курсы помогут приибывшим чувствовать себя лучше в нашей стране. Важны не только сами знания литовского языка, но и возможность познакомиться с местной культурой, установить новые социальные контакты во время таких курсов», — отмечает в пресс-релизе заместитель мэра Вильнюса Томас Гульбинас.