Более 50 литовских депутатов призывают включить Тайвань во встречи ВОЗ

Фото BFL

Более 50 членов литовского парламента призывают включить Тайвань во встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на протесты Китая.

Такой проект резолюции подписали 53 депутата, сообщил BNS один из ее инициаторов, консерватор Мантас Адоменас.

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

Он утверждает, что реакция Тайваня на пандемию коронавируса является мировым примером позитивной практики, а его участие в ВОЗ хотя бы на правах наблюдателя помогло бы делиться опытом и получать важную информацию.

Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай – коммунистические власти этой страны не отказываются от угроз силой вернуть контроль над островом, а поддержку Тайваня критикуют как вмешательство во внутренние дела.

Парламентарии, выдвинувшие резолюцию, призывают президента Литвы Гитанаса Науседу «на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения».

Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).

Резолюции сейма носят рекомендательный характер.