Более 60 стран требуют свободного возвращения своих граждан из Афганистана

Более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан и афганцев из Афганистана на фоне захвата власти «Талибаном». Соответствующее совместное заявление опубликовал Госдеп США в понедельник, 16 августа.

Страны, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие, призвали тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам.

«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Те, кто наделен властью и властью по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка», — сказано в сообщении.