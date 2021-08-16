Более 60 стран требуют свободного возвращения своих граждан из Афганистана

Более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан и афганцев из Афганистана на фоне захвата власти «Талибаном». Соответствующее совместное заявление опубликовал Госдеп США в понедельник, 16 августа.
Страны, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие, призвали тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам.
«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Те, кто наделен властью и властью по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка», — сказано в сообщении.
Кроме того, лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми. При этом страны готовы помочь афганцам.
«Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь», — добавили в заявлении.
Ранее сообщалось, что «Талибан» объявит Афганистан исламским эмиратом. Радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане, никакого переходного периода не будет.
Также «Талибан» заявил, что война в Афганистане окончена. Скоро захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной, сообщил представитель боевиков.korrespondent.net