Более 700 самолётов в России признано непригодными для полётов

Бермудские авиационные власти, где зарегистрировано большинство самолётов российских авиакомпаний, признали непригодными для полётов более 700 бортов. Действие их сертификатов лётной годности приостановлено. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Бермудских островов.
По данным ведомства, ограничения наложены с 13 марта 2022 года — с этой даты сертификаты лётной годности, действующие в соответствии с Соглашением между Бермудскими Островами и Российской Федерацией, прекращают свою юридическую силу.
Такое решение накладывает запрет на перелёты самолётов российских авиакомпаний, находящихся в лизинге у Бермудских островов. Это 777 бортов из 980, эксплуатируемых в России. Однако Росавиация запретила останавливать полёты без своего разрешения, так что полёты внутри России продолжатся без изменений.
В свою очередь, президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешает российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сертификация «отжатых» самолетов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс РФ.
Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов РФ в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.
Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».
Напомним, 26 февраля власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них – в лизинге. У иностранных владельцев российские перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в 10 млрд долларов.tourister.ru