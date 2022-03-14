Более 700 самолётов в России признано непригодными для полётов

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Бермудские авиационные власти, где зарегистрировано большинство самолётов российских авиакомпаний, признали непригодными для полётов более 700 бортов. Действие их сертификатов лётной годности приостановлено. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Бермудских островов.

По данным ведомства, ограничения наложены с 13 марта 2022 года — с этой даты сертификаты лётной годности, действующие в соответствии с Соглашением между Бермудскими Островами и Российской Федерацией, прекращают свою юридическую силу.

Такое решение накладывает запрет на перелёты самолётов российских авиакомпаний, находящихся в лизинге у Бермудских островов. Это 777 бортов из 980, эксплуатируемых в России. Однако Росавиация запретила останавливать полёты без своего разрешения, так что полёты внутри России продолжатся без изменений.