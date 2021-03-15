Более двух третей прибывших из Польши в Литву не заполняли анкеты

За минувшую неделю пограничники проверили более 2,4 тыс. лиц, прибывших из Польши в Литву, более чем двух третей из этого количество не было заранее заполненных анкет Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.
По данным ведомства, по результатам проверки 2428 лиц на минувшей неделе выяснилось, что у 958 из них не было подтверждений того, что они заранее заполнили анкету – так называемых QR-кодов.
В целом с 17 февраля, когда был возобновлен контроль на литовско-польской границе, было проверено 12 тыс. 256 лиц, из них QR-кодов не было у 6384, они заполняли анкеты на постах контроля.
В среднем за сутки в Литву из Польши прибывают около 1,6 тыс. транспортных средств.