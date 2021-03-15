Более двух третей прибывших из Польши в Литву не заполняли анкеты

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За минувшую неделю пограничники проверили более 2,4 тыс. лиц, прибывших из Польши в Литву, более чем двух третей из этого количество не было заранее заполненных анкет Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, по результатам проверки 2428 лиц на минувшей неделе выяснилось, что у 958 из них не было подтверждений того, что они заранее заполнили анкету – так называемых QR-кодов.