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Более двух третей прибывших из Польши в Литву не заполняли анкеты

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За минувшую неделю пограничники проверили более 2,4 тыс. лиц, прибывших из Польши в Литву, более чем двух третей из этого количество не было заранее заполненных анкет Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сообщило в понедельник Министерство внутренних дел. 

По данным ведомства, по результатам проверки 2428 лиц на минувшей неделе выяснилось, что у 958 из них не было подтверждений того, что они заранее заполнили анкету – так называемых QR-кодов.

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В целом с 17 февраля, когда был возобновлен контроль на литовско-польской границе, было проверено 12 тыс. 256  лиц, из них QR-кодов не было у 6384, они заполняли анкеты на постах контроля. 

В среднем за сутки в Литву из Польши прибывают около 1,6 тыс. транспортных средств. 

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По данным МВД, еще 907 человек на прошлой неделе были через морской порт, а через аэропорты прилетели 3347 человек.

Прибывающие в Литву должны заполнить анкету НЦОЗ и предоставить отрицательный тест на COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток.  

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