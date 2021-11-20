Более половины респондентов в Литве готовы платить больше за товары прозрачных компаний

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Более половины (56%) населения Литвы согласились бы платить больше за товары или услуги, приобретенные у прозрачно работающих компаний, и а 38% вообще бы не стали их покупать, зная, что компания работает непрозрачно, показал опрос.

Согласно опросу населения, проведенному по заказу инициативы прозрачности ведения бизнеса Baltoji Banga, при выборе товаров и услуг прозрачность, честность и законность деятельности уступают по важности лишь качеству и цене продукта.

«Население посылает бизнесу четкий сигнал: мы все больше озабочены не только тем, что и за сколько мы покупаем, но и тем, как был создан этот продукт или услуга. Попытки обойти правила больше не приемлемы для покупателей. И наоборот, прозрачная и честная деятельность считается нормой бизнеса», – отметила в своем заявлении руководитель ассоциации инвесторов Investors‘ Forum и председатель правления Baltoji Banga Рута Скириене.

Согласно опросу, население склонно считать прозрачными компании, которые, прежде всего, не дают и не берут взяток: 76% респондентов считают этот принцип очень важным. Нетерпимость к коррупции (74%), справедливые зарплаты (75%) и налоги государству (73%) также связываются с прозрачностью.

По мнению респондентов, в Литве наиболее прозрачно действуют общественные организации и производственные предприятия. Они оценили прозрачность этих секторов на 3,2 балла из 5 возможных.

Опрос был проведен в октябре компанией рыночных исследований RAIT, в ходе которой было опрошено 1000 жителей Литвы.