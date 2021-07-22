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Более половины случаев дельта-штамма – местного распространения, установлено еще 63

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Литве установлено еще 63 случая дельта-штамма (индийского) коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. 

Также установлено семь случаев альфа-штамма (британского).

В общей сложности в Литве обнаружено 10 тыс. 287 случаев альфа-штамма, 13 случаев бета-штамма (южноафриканского), 236 случаев варианта B.1.620, восемь случаев гамма-штамма (бразильского) и 148 случаев дельта-штамма. 

Как сообщает лаборатория, это предварительные данные, и позже они могут немного измениться.

Более половины из 148 зарегистрированных в Литве случаев вызывающего обеспокоенность дельта-штамма (индийского) коронавируса — местного распространения, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья. 

56% людей, у которых установлен этот штамм, указывают, что не были за границей и не общались с вернувшимися из-за границы лицами. 47 случаев — ввозные, еще 17 связаны с ввозными. 

Больше всего — по 44 случая — зарегистрировано в Вильнюсском и Клайпедском округах. 

Специалисты напоминают, что вакцины, как показывают новейшие научные данные, защищают и от штаммов коронавируса, поэтому призывают привиться тех, кто еще этого не сделал. 

За прошедшие сутки установлено 193 новых случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался.

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