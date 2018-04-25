default image
Еврокомиссия: если Беларусь будет неправильно использовать дроны -средства ЕС надо вернуть

Подробнее...
default image
ЕС рассматривает возможность введения санкций против Лукашенко

Подробнее...
default image
Государство будет финансировать крупные предприятия через облигации

Подробнее...
default image
Германия готовится к волне отложенных банкротств

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в России усложняется

Подробнее...
default image
Более половины жителей убеждены, что жилье будет дорожать

Подробнее...
default image
Главы ведомств Евросоюза обсудят ситуацию в Беларуси 12 октября

Подробнее...
default image
Стартует база данных о связях политиков, бизнеса и общественных денег

Подробнее...
default image
Польша с 10 октября вводит обязательный масочный режим для населения

Подробнее...
default image
Сухопутная граница Литвы с Калининградской областью РФ будет под видеонаблюдением

Подробнее...
default image
Париж считает, что система коллективной безопасности в Европе не может быть создана без РФ

Подробнее...
default image
Досрочно на выборах в сейм проголосовало 7,39% избирателей

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас обратился по поводу БелАЭС в Еврокомиссию

Подробнее...
default image
За чертой бедности окажутся около 150 миллионов человек

Подробнее...
default image
В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

Подробнее...
default image
Литва остановила оплату Беларуси многомиллионных сумм в рамках программ ЕС

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, умер еще один человек

Подробнее...
default image
Выявлено 12 лиц, подозреваемых в хищении имущества литовской армии

Подробнее...
default image
Найден способ построить город на Луне

Подробнее...
default image
Борщ станет нематериальным культурным наследием Украины

Подробнее...
default image
Из-за обновления системы остановлен прием документов для виз Литвы в Беларуси

Подробнее...
default image
Н. Путейкис надеется, что у партии будет фракция в сейме Литвы

Подробнее...
default image
Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей

Подробнее...
default image
Красный Крест: стресс из-за карантинных мер отрицательно сказался на психическом здоровье людей

Подробнее...
default image
Г. Науседа выступил с призывом к населению активнее голосовать

Подробнее...
default image
В Германии и Франции резкие скачки заболеваемости COVID-19

Подробнее...
default image
Китайское предприятие собирало данные о литовских чиновниках, политиках и их окружении

Подробнее...
default image
Просьбу о регистрации брака можно будет подать дистанционно

Подробнее...
default image
В последний день досрочного голосования очередь на Лукишкской площади была еще до открытия

Подробнее...
default image
Ксендза будут судить за хранение фото и видеозаписей с детской порнографией

Подробнее...
default image
МВФ утвердил временное увеличение лимитов финансовой помощи в связи с пандемией

Подробнее...
default image
В ВОЗ спрогнозировали сроки появления вакцины

Подробнее...
default image
Выходит в запас генерал Г. Зенкявичюс

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис не исключает вариант с правительством меньшинства

Подробнее...
default image
В Испании от гриппа привьют 75% пенсионеров

Подробнее...
default image
За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс удивлен решением России объявить С. Тихановскую в розыск

Подробнее...
default image
В Великобритании туристов приглашают в тюрьму

Подробнее...
default image
В Расейняйском районе Литвы на две недели вводится карантин

Подробнее...
default image
В Японии появилась страховка от роботов

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Более половины жителей убеждены, что жилье будет дорожать

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Более половины жителей Литвы убеждены в том, что стоимость жилья в ближайшие 12 месяцев будет расти. Эти ожидания вернулись на уровень, который был почти год назад, свидетельствуют данные новейшего опроса.  

По данным опроса, проведенного по заказу банка SEB bankas в сентябре, 52% опрошенных жителей считают, что цены на жилье будут расти, а 15%  –что будут падать, 26% не ожидают изменений, а у 7% респондентов нет мнения.  

Экономист банка Тадас Повилаускас утверждает, что ожидания росли, поскольку положение экономики страны в большинстве сфер в третьем квартале улучшалось, рынок труда и доходы людей стабилизировались, а цены на жилье весной почти не упали. 

«Наиболее значительно выросло число жителей, ожидающих рост цен на жилье в Вильнюсском регионе, но в других регионах респонденты были более осторожны. Вероятно, что в четвертом квартале их ожидания по поводу цен на жилье по всей Литве будут несколько хуже, чем в сентябре», – сказал экономист.

По его словам, в конце года ожидания будут не такими оптимистичными, поскольку положение экономики в последнем квартале будет слабее, чем в третьем, кроме того, повлияет и растущее число заражений Covid-19.

Опрос был проведен в сентябре компанией рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai. В нем приняла участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 15 до 74 лет в 119-ти местностях Литвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.