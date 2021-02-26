Более строгая самоизоляция для водителей

«Но это в основном касается водителей, которые являются гражданами Литвы и живут в Литве», – добавил он.

Старший советник Министерства здравоохранения Раса Куйдите также подчеркнула, что новшество одно — самоизоляция стала обязательной.

Вице-президент Linava Витас Бучинскас сказал, что многие водители литовских компаний и до этого изолировались по прибытии в Литву, поскольку среди них много граждан третьих стран, для которых в любом случае обязательна самоизоляция.

Между тем Р. Куйдите подчеркнула, что для водителей изоляция по-прежнему остается более длительной, чем для прочих жителей, – правило никак не влияет на передвижение товаров, кроме того, водители, например, могут изолироваться с членами своей семьи, даже если они вернулись из страны, где обнаружена мутация коронавируса.

Как сообщил Минздрав, члены экипажей и грузоперевозчики должны будут изолироваться на десять дней со дня прибытия в Литву. Срок изоляции может быть сокращен, если тест на коронавирус будет проведен за свой счет на седьмой день изоляции и окажется отрицательным. Изоляция может быть сокращена или прекращена только после информирования Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), не дожидаясь его разрешения. Членам семей возвращающихся перевозчиков не потребуется изолироваться.

Эти требования распространяются на всех перевозчиков в литовских и международных компаниях.

Кроме того, требования изоляции не распространяются на экипажи машин, следующих транзитом через территорию Литвы без остановок, за исключением необходимых, а также на экипажи воздушных судов, когда члены экипажа не покидают транспортное средство между рейсами.

Однако, как и прежде, члены экипажа, прибывающие в Литву, должны будут заполнить форму НЦОЗ до прибытия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ