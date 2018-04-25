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Более тысячи человек заболело, 18 умерло в США из-за вейпинга

Фото pixabay.com

Количество заболевших увеличивается по мере того, как медики научились лучше распознавать неизвестную ранее симптоматику, которую раньше принимали другие заболевания.

Число заболевших из-за вейпинга в США превысило тысячу человек, 18 скончались, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве страны (CDC).

По данным Центра, по подтверждено 1080 случаев заболевания людей, которым были диагностированы легочные заболевания.

Заболевания и летальный исход были зафиксированы практически во всех штатах. Отмечается, что около 70% заболевших мужчины, при этом 80% в возрасте до 35 лет. Из них 16% — подростки младше 18 лет.

Цифры по количеству заболевших становятся больше по мере того, как врачи стали распознавать симптоматику (затрудненное дыхание, боли в груди и слабость), которую ранее считали воспалением легких или вирусным заболеванием.

Причина заболевания пока неизвестна, так же, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать. Ранее группа врачей из клиники Майо в американском штате Миннесота заявляла, что поток таинственных заболеваний легких, связанных с курением электронных сигарет, скорее всего, вызван вредными химическими парами, содержащимися в электронных сигаретах.

Дискуссия о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье, обострилась в стране в последние месяцы. Ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для электронных сигарет, а президент США Дональд Трамп заявил о возможности запрета на их продажу в стране.

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