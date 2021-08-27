Фото www.sandrauga.lt

Вопрос о вакцинации был лишь одной из многих причин, по которым люди вышли на митинг у Сейма. Мирные протесты по социальным вопросам популярны в западном мире, везде, где есть зрелая демократия и активное гражданское общество.

Кризис мигрантов на границе, боязнь всеобщего карантина и новых ограничений, демонстративное покровительство единому правильному мнению привели людей в ярость. Состоявшийся митинг — лакмусовая бумажка, показывающая, что литовский народ жив и есть много неравнодушных людей. Более того, это признак того, что достигнута критическая масса общественного терпения и подавляющее большинство людей больше не может мириться с неспособностью власть имущих решать существующие проблемы.

Все сложилось: мигранты, экономика и внешняя политика. Все накопилось. Естественно, что социальные требования быстро становятся политическими. От того, каким будет политический курс, зависит жизнь всех нас, и политики должны принимать во внимание то, что им говорят люди. Очевидно, если сегодня отвернешься ты, завтра отвернутся от тебя. Возможно, эти трудные и болезненные уроки демократии заложат фундамент лучшей Литвы.