Вопрос о вакцинации был лишь одной из многих причин, по которым люди вышли на митинг у Сейма. Мирные протесты по социальным вопросам популярны в западном мире, везде, где есть зрелая демократия и активное гражданское общество.
Кризис мигрантов на границе, боязнь всеобщего карантина и новых ограничений, демонстративное покровительство единому правильному мнению привели людей в ярость. Состоявшийся митинг — лакмусовая бумажка, показывающая, что литовский народ жив и есть много неравнодушных людей. Более того, это признак того, что достигнута критическая масса общественного терпения и подавляющее большинство людей больше не может мириться с неспособностью власть имущих решать существующие проблемы.
Все сложилось: мигранты, экономика и внешняя политика. Все накопилось. Естественно, что социальные требования быстро становятся политическими. От того, каким будет политический курс, зависит жизнь всех нас, и политики должны принимать во внимание то, что им говорят люди. Очевидно, если сегодня отвернешься ты, завтра отвернутся от тебя. Возможно, эти трудные и болезненные уроки демократии заложат фундамент лучшей Литвы.
Если политики думают о том, как бороться с толпой, а не о том, как с ней разговаривать, если людям находят унизительные эпитеты только потому, что они думают и ведут себя по-другому, государство обречено на гибель. Следует отметить, что ни премьер-министр, ни спикер Сейма, ни другие лица, которых громко приглашали митингующие, не вышли к людям.
Нет смысла делить общество на две части оскорбительными и легкомысленными речами и изображать великих патриотов, загребая жар чужими руками. Нужно договариваться, искать диалог и уметь объединять людей, чтобы они сами поняли, что несут ответственность за каждое действие, за свое здоровье и здоровье других граждан перед лицом пандемии. Нынешние правящие должны взять на себя ответственность, потому что отсутствие стратегической проницательности привело Литву к тяжелому кризису. Применение силы против тех, кто выражает критику и неодобрение существующих решений, проводит черту между жителями Литвы, когда мы больше всего нуждаемся в единстве.
Только когда политики изменят свое высокомерное мнение, что разговаривают со второсортными людьми, и выслушают тех, кто хочет быть услышанным, возможен конструктивный диалог.
Кястутис ЮКНИС, председатель литовского профессионального союза Sandrauga