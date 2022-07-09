Болгария и Греция запустили газопровод

Interconnector Greece-Bulgaria позволит получать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, а также сжиженный газ из разных источников через терминалы в Греции.

Ранее Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей импортом газа РФ. После отказа платить России в рублях, Газпром полностью приостановил поставки газа компании Булгаргаз. Тогда Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана.

Что касается Греции, то она покрывала около 40% годовых потребностей российским газом. Завершение строительства газопровода откладывалось из- за задержки импорта материалов во время пандемии коронавируса. Строительство газопровода началось в мае 2019 года в Болгарии. Планировалось, что строительные работы завершатся до конца ноября 2020 года.