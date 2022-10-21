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Болгария отказалась от участия в “Евровидении 2023”

Скриншот видео

Болгария не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение 2023» в Ливерпуле из-за отсутствия достаточных средств для этого.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет издание “24 часа”.

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Правление Национального телевидения Болгарии отмечает, что бюджет организации сократился до 2 миллионов левов (более одного миллиона долларов), а расходы возросли в три раза.

Кроме того, представители болгарской стороны отметили, что проведение таких развлекательных мероприятий, как «Евровидение», на фоне кризиса в Европе в связи с прекращением подачи электроэнергии и отопления, полностью безосновательно.

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