Болгария отказалась от участия в “Евровидении 2023”

Болгария не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение 2023» в Ливерпуле из-за отсутствия достаточных средств для этого.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет издание “24 часа”.
Правление Национального телевидения Болгарии отмечает, что бюджет организации сократился до 2 миллионов левов (более одного миллиона долларов), а расходы возросли в три раза.
Кроме того, представители болгарской стороны отметили, что проведение таких развлекательных мероприятий, как «Евровидение», на фоне кризиса в Европе в связи с прекращением подачи электроэнергии и отопления, полностью безосновательно.