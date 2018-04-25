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Болгария открывает рынок земли для граждан ЕС

Фото pixabay.com

Болгария будет продавать землю сельскохозяйственного назначения гражданам Евросоюза с 2020 года, заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева, сообщает в пятницу, 22 ноября, ЕП со ссылкой на News.bg. 

Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января месяца следующего года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях. 

Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения. Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли. 

Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.

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