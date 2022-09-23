Болгария рассчитывает получить от Азербайджана газ

В действующем контракте говорится, что Болгария может получиит 1 млрд кубометров азербайджанского газа. Фактические объемы поставок ниже, так как для этого не хватало мощностей. С 1 октября 2022 года должен быть официально запущен интерконнектора Греция-Болгария (IGB), что позволит Софии выйти на прописанные в контракте объемы закупок газа. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа — порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу — Италию, Грецию и Болгарию — начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного — 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

Интерконнектор подключили к системе в марте 2022 года. Его мощность — 3 млрд кубометров в год, но ее можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.