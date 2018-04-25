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Едим дома

Болгария: ярко, ароматно, душевно!

Кухня этой страны щедра, проста и изобильна. Суп из топора здесь варят только в сказках, ибо гостей всегда найдется чем угостить — просим к столу, любезнейшие!

Раззадорить аппетит можно салатами, первый из которых, шопска салата, — нехитрое, но очень вкусное блюдо из свежих помидоров, огурчиков, лука, сладкого перца, брынзы и петрушки, сдобренное капелькой оливкового масла. Славной альтернативой ему может служить млечна салата, с огурцом, чесночком, орехами и простоквашей, и овчарска салата, то бишь пастуший салат, — из овощей, яиц и двух видов сыра. Переводим дух и плавно переходим к супам. Самыми любопытными и завоевавшими, так сказать, международную известность считаются похлебка из свинины с яблоками, супы-пюре из овощей, мяса и грибов, солянка по-гайдуцки из баранины (ее варят в огромных котлах с горстью малины и сосновой веточкой) и холодный таратор (славный конкурент нашей окрошки). Есть еще боб чорба с фасолью, курбан чорба из свежеразделанного барашка и шкембе чорба — наваристый супец из говяжьего рубца, страстными почитателями которого были в свое время не только простые люди (хорошенько поработали и поели!), но и болгарский царь Борис II (покушал и давай править!).

Вторых блюд в болгарской кухне тоже хватает. Мясоедам в ней великое раздолье, и сожалеть они могут только об отсутствии второго желудка. Ибо в одном желудке сочные бифштексы, поджаристые кебабы, истекающие аппетитными слезами на гриле колбаски-кебабчеты, сочные яхнии (тушеное мясо с овощами), духовитый бараний ливер «агнешка дреболии» и невероятно вкусный гуляш в хлебе просто не уместятся. Все это великолепие непременно и основательно сдабривается приправами: жизнь, может быть, и имеет право быть спокойной и пресной, но еда — ни в коем случае. Тем, кто жить не может без овощей, тоже скучать не придется: толика терпения, и на столе появятся мясистые основательные баклажаны, кабачки — деликатные и нежные, сладкий перчик во множестве вариантов и голубцы, которые здесь делают с виноградными, капустными и даже липовыми листьями. Рыбу в Болгарии тоже уважают. Гостю предложат и щуку, тушенную с красным вином, и важную осетрину, и толстенького фаршированного карпа, и мелкую, но потрясающе вкусную цацу (так здесь называется рыбешка, похожая на кильку). В общем, выбор велик, будьте благоразумны. Ибо впереди еще сладкое: рахат-лукум, козинаки, пахлава, кекс с интригующим названием «Ненасытная монашка» и нежнейший, приготовленный без единой ложки муки торт «Гараш», оторваться от которого можно, но крайне сложно… Запить все это великолепие советуем свежим и вкусным смородиновым квасом, болгарским вином, стопкой ракии или бозой — хмельным напитком из пшеницы, кукурузы или проса (кое-кто из хозяев болгарских ресторанчиков уверяет, что у дам, регулярно потребляющих бозу, непременно увеличится грудь!). Впрочем, медлить уже невозможно. Выбираем нужный рецепт и приступаем к творчеству. Как говорят в Болгарии, начал хоровод — танцуй его до конца!

Кабачки фаршированные

На 2 персоны: кабачки — 1 шт., ветчина — 50-100 г, лук репчатый — 1 шт., моцарелла, соль, перец черный молотый, петрушка

Кабачок вымыть, разрезать вдоль и очистить каждую половину от семян и мякоти. В готовые лодочки выложить мелко нарезанную ветчину и лук. Украсить блюдо моцареллой, предварительно посолив и поперчив. Выпекать лодочки около 20 минут при температуре 180 °С. Перед подачей украсить свежей петрушкой или укропом.

Гуляш в хлебе

На 4 персоны: говядина — 800 г, лук репчатый — 2 шт., картофель — 800 г, морковь — 1 шт., помидоры — 2 шт., буханка ржаная — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., перец болгарский — 1 шт., паприка — 3 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, лавровый лист — 3 шт., соль, перец черный молотый

Разогреть растительное масло в глубокой сковороде на среднем огне. Нашинковать лук и жарить до прозрачности, добавить паприку, перемешать и жарить еще полминуты. Нарезать мясо кубиками со стороной 2 см и выложить на сковороду. Когда выделившийся из мяса сок закипит, огонь убавить до минимума, сковороду накрыть крышкой и тушить мясо в собственном соку, подливая кипяток, от часа до двух — до мягкости. Посолить и поперчить. Мясо из сковороды переложить в кастрюлю, влить литр кипятка и поставить на большой огонь. Картофель очистить и крупно нарезать. Морковь нарезать тонкими кружками. Когда гуляш закипит, добавить картофель и морковь. Вновь довести до кипения, огонь убавить, варить 15-20 минут до готовности овощей. Положить перец, нарезанный тонкими полосками, помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные маленькими кубиками, лавровый лист, измельченный чеснок. Варить 5-7 минут. Удалить лавровый лист. Подсушенные буханки разрезать и вынуть из них мякоть. Разлить гуляш в хлеб и сразу подавать.

Млечна салата

На 4 персоны: кислое молоко (простокваша) — 1 л, огурцы — 4 шт., укроп — 5-6 веточек, чеснок — 3 зубчика,  орехи грецкие — 3 ст. л., соль

Кислое молоко процедить и вылить в глубокую миску. Огурцы очистить от кожуры и мелко накрошить ножом. Разобрать укроп, толстые стебли выкинуть. Измельчить в блендере укроп, 1-2 щепотки соли, орехи и чеснок. Добавить к отцеженному молоку нарезанные огурцы и смесь орехов, укропа и чеснока. Тщательно все перемешать, выложить на тарелку и подавать.

Карп запеченный

На 8 персон: карп — 1 шт., яйца вареные — 2 шт., орехи грецкие очищенные — 200 г, лук репчатый — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., зелень петрушки — 30 г, сухари панировочные — 2 ст. л., соль, перец белый молотый

Яйца мелко нарезать. Орехи слегка подрумянить на сухой сковороде и измельчить. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Петрушку порубить. Все перемешать, добавить панировочные сухари, посолить и поперчить по вкусу. Рыбу почистить, вымыть и обсушить. Начинить карпа получившимся фаршем, скрепить брюшко зубочистками и запекать в духовке, разогретой до 200 °С, 30-35 минут. Готовую рыбу освободить от зубочисток и подавать.

Сарми

На 10 персон: листья маринованной капусты — 20-25 шт., фарш говяжий — 500 г, лук репчатый — 1 шт., рис — 150 г, паприка сладкая — 1,5 ч. л., мята сушеная — 1,5 ч. л., помидоры в собственном соку — 4-5 шт., масло оливковое — 1 ст. л., укроп рубленый — 1 ст. л.

Если маринованная капуста слишком соленая, предварительно замочить ее в воде на полчаса. Луковицу мелко нашинковать и тушить на оливковом масле на слабом огне. Добавить фарш и перемешать. Как только фарш изменит цвет, всыпать рис и продолжать помешивать, пока рис не станет прозрачным. Снять с огня, добавить все специи. На каждый капустный лист положить 2-3 чайные ложки фарша и свернуть, начиная с толстого конца. Дно кастрюли застелить 1-2 листами капусты, сложить сарми в кастрюлю, накрыть капустным листом и тарелкой. Залить кипятком, довести до кипения, варить на маленьком огне 40 минут. Измельчить блендером помидоры, добавить специи по вкусу. Подавать сарми с этим соусом.

Смородиновый квас

На 7 персон: смородина черная — 250 г, сахар — 1 стакан, дрожжи сухие — 5 г, лимонная кислота — 1 г

Ягоды перебрать, вымыть, измельчить в блендере или мясорубке и залить 1,5 л воды. Добавить лимонную кислоту, поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой, снять с огня и дать немного остыть. Пропустить напиток через сито, жмых удалить. Добавить сахар и всыпать дрожжи. Довести до кипения и отставить на 10 часов, после чего отправить в холодильник на 2-3 дня.

Таратор

На 5 персон: кефир — 1 л, огурцы — 400 г, орехи грецкие —100 г, лук зеленый — 1 пучок, лук репчатый — 1 шт., перец болгарский — 0,5 шт., соль, перец черный молотый, масло растительное

Огурцы вымыть, натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубить, грецкие орехи измельчить, пару щепоток отложить для украшения. Огурцы, лук и орехи сложить в кастрюлю, залить кефиром, посолить. Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжаривать на растительном масле в течение 3 минут, сдобрив черным перцем. Отправить лук в кастрюлю с таратором и поставить ее в холодильник на час. Подавать, украсив нарезанным красным перцем и орехами.

Торт «Гараш»

На 8 персон: яйца — 5 шт., сахар — 300 г, орехи грецкие очищенные — 200 г, масло сливочное — 170 г, какао-порошок — 5 ст. л., кокосовая стружка и фундук очищенный (для украшения)

Отделить желтки от белков. В миску, пригодную для водяной бани, положить сливочное масло, добавить половину сахара и какао-порошок. Поставить миску на водяную баню, нагревать до растворения сахара, добавить желтки и постоянно помешивать до загустения. Снять полученный крем с огня и слегка охладить. Грецкие орехи измельчить. Белки взбить в крепкую пену. Добавить оставшийся сахарный песок, взбить еще раз и аккуратно вмешать грецкие орехи. Положить на противень пергаментную бумагу, смазать маслом и выложить 2 ст. л. белковой массы, тонко размазав ее в виде коржа диаметром 18 см. Выпекать корж в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 5-7 минут. Снять корж с пергамента и сразу же смазать шоколадным кремом. Всего должно получиться 6 коржей. Сложить коржи один на другой, слегка прижимая руками, обмазать торт оставшимся кремом, украсить орехами, кокосовой стружкой и поставить в холодильник на 3-5 часов.

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