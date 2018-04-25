Больница в Радвилишкис останавливает прием пациентов, плановые операции

Следуя указаниям Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), больница литовского города Радвилишкис в связи со вспышкой коронавируса останавливает прием пациентов, плановые операции.
С пятницы останавливаются прием и госпитализации, сообщило Радвилишкское районное самоуправление.
В больнице останавливаются все плановые операции, консультации и прочие услуги для прибывающих пациентов. О переносе услуг пациенты будут информированы по телефону.
По данным НЦОЗ, в больнице подтверждено 38 случаев COVID-19.
В связи со вспышкой в больнице Дом опеки в Шедуве (Радвилишский район) останавливает прием посетителей.
Национальный центр здоровья в субботу обратился в самоуправление района срочно созвать комиссию по экстремальной ситуации.
»Собираемся в 15 часов»,- сказал мэр города Антанас Чапононис.
НЦОЗ также предлагает перевести занятия в школах на удаленное обучение и решить вопрос с организацией удаленной работы на предприятиях, где это возможно.