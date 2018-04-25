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Больница в Радвилишкис останавливает прием пациентов, плановые операции

Nuotrauka pixabay.com

Следуя указаниям Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), больница литовского города Радвилишкис в связи со вспышкой коронавируса останавливает прием пациентов, плановые операции.  

С пятницы останавливаются прием и госпитализации, сообщило Радвилишкское районное самоуправление. 

В больнице останавливаются все плановые операции, консультации и прочие услуги для прибывающих пациентов. О переносе услуг пациенты будут информированы по телефону. 

По данным НЦОЗ, в больнице подтверждено 38 случаев COVID-19.

В связи со вспышкой в больнице Дом опеки в Шедуве (Радвилишский район) останавливает прием посетителей. 

Национальный центр здоровья в субботу обратился в самоуправление района срочно созвать комиссию по экстремальной ситуации.

»Собираемся в 15 часов»,- сказал мэр города Антанас Чапононис.

НЦОЗ также предлагает перевести занятия в школах на удаленное обучение и решить вопрос с организацией удаленной работы на предприятиях, где это возможно.

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