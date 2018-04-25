Больничная еда

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Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать еду из нового меню, в котором не останется жареных, панированных блюд из мяса, птицы или рыбы, а также концентратов бульонов, копченостей, замороженных полуфабрикатов и других вредных для здоровья продуктов и блюд, прогнозирует Минздрав Литвы.

С 1 ноября правила питания для учреждений здравоохранения станут обязательными, а не в виде рекомендаций, как до сих пор. Для осуществления этих правил дан трехлетний переходный период. В это время будут проводиться различные курсы и семинары.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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