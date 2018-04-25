Содра накажет за «неправильную болезнь»

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В высокий сезон простуд шансы заболеть, даже если принимать все необходимые меры предосторожности, варьируются от 5 до 25%. При этом по статистике трое из четырех человек, которые чувствуют сильное недомогание, предпочитают все-таки выйти на работу, вместо того чтобы остаться дома и вовремя принять соответствующие лечебные меры.

Некоторые жители считают, что могут быть оштрафованы за нарушение правил поведения в период временной нетрудоспособности. Sodra назвала это очередным мифом, так как фонд никогда не накладывает штрафы. Однако если нарушение будет установлено, пособие прекращают выплачивать.

Фонд социального страхования пояснил, что можно и нельзя делать, находясь на больничном и получая за это пособие.

Некоторые люди с тревогой относятся к тому, не будут ли они наказаны Sodra за «неправильную болезнь». Фонд ответил на распространенные вопросы на этот счет.

Sodra контролирует поведение людей на больничном и может прекратить выплачивать пособия. Фонд подтверждает, что это так. Как пояснила пресс-служба Фонда социального страхования, временная нетрудоспособность по болезни не является дополнительным отпуском или временем, которое человек может потратить на личные дела. Работник должен сосредоточиться на своем здоровье, а Sodra выплачивает ему пособие по болезни.

Под нарушением правил подразумевается несоблюдение назначенного врачом режима лечения и процедур, употребление алкоголя, работа, учеба, путешествия, посещение культурных, спортивных, развлекательных или других мероприятий. Они могут быть выявлены врачами, работодателями и Sodra. Каждый случай рассматривается отдельно, а сотрудника просят объяснить причины его поведения.

Фонд опроверг миф о том, что их специалисты приезжают к людям домой и устраивают проверку. Sodra предупреждает, что если кто-то пришел домой и представился их сотрудником, то, скорее всего, это мошенник.

То же самое касается и проверки социальных сетей жителей. Sodra не занимается этим, однако в фонд могут поступить анонимные сообщения от работодателей и других людей, которые замечают подозрительную активность в аккаунтах у работников, находящихся на больничном.

Литовцы уверены, что специалисты фонда проверяют их банковские выписки и чеки в тот период, когда они болеют. Организация опровергает это и утверждает, что это очередной миф. Также неправдой является то, что больной человек не может вообще покидать свой дом. Правила распространяются только на посещение массовых мероприятий.

При этом работу посещать нельзя. Пособие выплачивается, когда человек не может выполнять свои обязанности из-за болезни и теряет доходы. Кроме того, больной работник может заразить коллег. Sodra подтвердила, что если человек поедет за границу, то они будут в курсе этого.

Пресс-служба пояснила, что для получения выплат нужно подать открытую заявку через интернет. После повторно подавать ее не потребуется.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ