Большая часть предприятий по торговле продовольствием в прошлом году работала прибыльно

По словам аналитика данных РЦ Паулюса Рудзкиса, даже столкнувшись с определенными вызовами, сектор рос, так как продукты питания — это одна из категорий товаров первой необходимости.

«На это могла повлиять и часть доходов населения, предназначенная для продуктов питания, которая демонстрировала относительный рост, поскольку из-за ограничений или царившей некоторое время неизвестности относительно будущего люди меньше потратили на другие товары, например, на одежду или обувь, или услуги, например, на процедуры красоты или развлечения», — сказал для пресс-релиза П. Рудзкис.

По его словам, торговые предприятия могли расти в прошлом году и потому, что из-за ограниченных возможностей выезда в Польшу жители направили больше средств в местный бизнес.

Анализ показывает, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы от продаж выросли у двух третей предприятий сектора, а медиана роста доходов достигала 60 тыс. евро.

Прибыльно работали три из четырех предприятий сектора, а медиана прибыли была 14 тыс. евро. Убытки понесли 26% компаний, медиана была 6 тыс. евро.