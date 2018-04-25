Большая Вильнюсская рождественская ярмарка

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Уже третий год подряд в столице Литвы пройдет большая рождественская ярмарка. Адрес ярмарки — выставочный центр Литэкспо. 7 – 8 декабря здесь вас ждет самый широкий ассортимент товаров в свете подготовки к крупнейшим праздникам года в одном месте под одной крышей.

Свою продукцию представят более 500 производителей различных товаров, поставщиков продуктов питания, подарочных изделий, интерьеров, красоты стиля и моды, которые будут сегментированы по сферам.

Прибывшие со всей Литвы коммерсанты предлагают огромный выбор продуктов и напитков, подарков и идей для создания праздничного настроения. Вход бесплатный.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt