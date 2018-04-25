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TOP,Новости,Общество

Большая волна проверок на коронавирус уже прошла, считает Аурелиюс Вярига

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Вполне возможно, что большая волна проверок на коронавирус в Литве уже прошла, поэтому сокращается и число выполняемых тестов, говорит министр здравоохранения.

«Видимо, основная волна лиц, у которых были контакты, вернувшихся (из-за рубежа – BNS) и находившихся в группах риска, прошла через мобильные пункты и сделала тесты», — сказал Аурелиюс Вярига во вторник на пресс-конференции.

«Видимо, даже те, кто мог провериться повторно, чтобы зафиксировать выздоровление, приняли решение на праздниках оставаться дома и, по всей видимости, отложили проверку», — сказал он.

Министр также обратил внимание на то, что уменьшение числа желающих провериться обусловлено и окончанием холодного сезона, когда люди болели простудными заболеваниями с симптомами, похожими на симптомы COVID-19.

А. Вярига подчеркнул, что ситуацию с заболеваемостью отражает не число сделанных тестов, а установленное число случаев заболевания на сто сделанных тестов.

«Этот процент постоянно снижается, и это показывает, что распространение заболевания остановилось», — сказал министр.

По данным Минздрава, в понедельник было проверено 1187 проб на коронавирус, в воскресенье — 791, в субботу — 2113.

По данным на вторник, COVID-19 установлен у 1070 человек, 26 человек умерло.

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