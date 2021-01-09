Большинство COVID-вакцин выкуплено — ВОЗ

Богатые страны скупили большую часть вакцин от коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что жители менее благополучных стран могут не получить доступ к препаратам. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус, сообщается на сайте организации.

На сегодня вакцинацию населения эффективными безопасными COVID-вакцинами проводят 42 страны, из них 36 — имеют высокий уровень доходов.

Лидерами среди закупок вакцин являются страны-члены ЕС, Швейцария, США, Израиль, Великобритания.

По мнению Габреисуса, проблему с неполучением вакцин странами с низким и средним доходами можно решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator. При этом ранее глава отдела вакцин ВОЗ Кейт О’Брайен заявляла, что бедные страны в рамках инициативы COVAX могут рассчитывать на поставки первых доз не раньше конца января 2021 года.

Глава ВОЗ призвал закупившие с избытком препараты страны пожертвовать дозы и передать их механизму COVAX.

«Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению», — заявил Габреисус.

Напомним, в Британии зарегистрировали вакцину Moderna. Заказано 17 млн доз – на 10 млн больше, чем планировалось.

Ранее сообщалось о том, что Боливия зарегистрировала российскую COVID-вакцину. Страна не стала проводить дополнительные клинические исследования. Регистрация прошла в ускоренном режиме.



