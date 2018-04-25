Большинство людей в мире готовы терперть ограничения в правах из-за COVID-19

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Большинство граждан во всем мире (81%) готовы потерпеть ограничения в правах, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса холдинга «Ромир» и Gallup International.

По данным издания, с марта по апрель число таких граждан выросло на 6%.

Больше всего согласных опрос выявил среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92% в обоих), Индии (59%), Филиппин (58%), Болгарии (53%) и Австрии (51%). По 44% респондентов, готовых пожертвовать правами для борьбы с COVID-19, в Италии, Казахстане и России. Последнее место в рейтинге занимает Япония — 7%.

При этом число граждан, не готовых терпеть ограничения в связи с пандемией, снизилось с 19 до 15%. Больше всего таких выявлено в Японии (42%), в России (28%) и США (25%).

В исследовании участвовали 17 тысяч человек из 18 стран. Первая волна опроса прошла в марте, вторая — в апреле.