Большинство жителей возможно привить от коронавируса до середины лета – Г. Науседа

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Большинство населения Литвы возможно привить от коронавируса до середины лета, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

«Точно не будет так, что уже за первые недели мы все привьемся. В лучшем случае, этот уровень вакцинации 60-70%, который позволяет говорить о коллективном иммунитете, у нас будет примерно летом, то есть в июне-июле», — сказал глава государства после заседания Европейского совета.

По словам Г. Науседы, это значит, что до тех пор европейские страны должны будут применять различные ограничения.