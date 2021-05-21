«Большой марш в защиту семей»

На главное мероприятие, которое проходило в парке Вингис, собралось около 10 тысяч человек.

Участники марша протестовали против Стамбульской конвенции и других инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи.

По словам организаторов, они выступают против инициатив правящего большинства, которые считают противоречащими Конституции, против внедрения в образовательных учреждениях концепции социальных полов. По их словам, рассматриваемые инициативы противоречат конституционному принципу, позволяющему родителям воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями.

Собравшиеся несли литовские триколоры и исторические флаги, а также национальные атрибуты. Со сцены, посвященной этому событию, звучала музыка, участники скандировали «Литва! Литва!».

Во время марша на сцене выступали активисты, призывающие к защите традиционной семьи, противодействию ратификации Стамбульской конвенции и к защите семьи, состоящей из мужчины и женщины. Также участников мероприятия публично пригласили прийти к Сейму, когда в парламенте будет обсуждаться легализация института партнерства.

Организаторы акции показали на экране выступление президента Литвы Гитанаса Науседы по случаю Международного дня семьи. По словам президента, власти должны слышать мнение жителей.

«Люди из разных уголков Литвы сегодня собираются в Вильнюсе, поскольку хотят говорить о том, что их волнует, – о семье, о помощи ей. Признаюсь, мы мало сделали для блага семей. Да, у нас есть «детские» деньги, одноразовые пособия, мы шире открываем возможности обучения для детей из бедных семей. Но молодые семьи сталкиваются с серьезными проблемами – им сложно сочетать воспитание детей с работой, особенно когда пандемия истощила наше терпение и силы. Государство должно им помочь», – сказал Г. Науседа.

В поздравительном слове глава государства отметил, что однополые отношения должны регулироваться, но в соответствии с Конституцией.

Как заявил ранее генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, на мероприятии работала специальная группа полицейских в штатском, но со специальными повязками, чтобы их можно было отличить. Полицейские были готовы гасить конфликты, если такие возникнут, оказывать помощь в различных ситуациях.

Инициатором и руководителем мероприятия выступил бывший представитель партии «Порядок и справедливость» Раймондас Гринявичюс.

В ответ на это мероприятие в столице одновременно прошли три акции. Небольшой альтернативный митинг с участием нескольких человек прошел под Жверинским пешеходным мостом. Еще один – на пешеходном мосту, ведущем в парк Вингис. Около 10 участников акции с радужными флагами хотели пройти в парк Вингис, но полиция их не впустила. Их попросили вернуться к мосту, чтобы не было конфликтов. Позже полицейские выпроводили из парка Вингис нескольких членов ЛГБТ с плакатами за Стамбульскую конвенцию и партнерство. Небольшой митинг прошел и на лужайке у Белого моста.

В целом мероприятие прошло без нарушений, по данным полиции, участники марша мирно разошлись после его окончания, на дороге не было пробок и аварий.

Тем временем

«Семья – важнейший институт государства»

«Главное направление программы и деятельности нашей партии – это укрепление института традиционной семьи. Название нашей партии очень ясное: Союз христианских семей. Семья – важнейший институт в государстве», – говорит Вальдемар Томашевский, лидер Избирательной акции поляков Литвы- Союза Христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Говоря об акции в защиту семьи, которая прошла 15 мая и в которой по возможности участвовали представители ИАПЛ-СХС, он отметил , что партия «всегда будет поддерживать такие кампании». «Подобные мероприятия мы организовывали не раз и делаем это уже более двух десятилетий. Ежегодно мы устраиваем большие семейные слеты, на которые съезжаются 2-3 тысячи человек. Мы поддерживали и будем поддерживать все кампании в защиту традиционной семьи. Мы не раз участвовали в подобных маршах в Вильнюсе. Руководители отделов нашей партии организуют подобные праздники постоянно, каждый год. Так что для нас это не новость».

«Семья сильна своими христианскими ценностями. Это основа. Именно этого акцента нам сейчас очень не хватает. Без Божьей помощи будет сложно выиграть битву против ультралиберальной идеологии ЛГБТ. Не будем бояться слова «война”. Это идеологическая война, которая, к сожалению, закончится плохо для традиционной семьи, если мы не будем молить о поддержке Бога», – подчеркнул он.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса