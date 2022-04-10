Наш старожил – аристократ Болт. Бедняга живет у нас уже третий год, и мы все еще очень надеемся, что его заметят, полюбят и он наконец-то обретет свой собственный дом и своих хозяев. Кота можно назвать символом нашей ветеринарной клиники. Неизвестно как очутившийся на улице Болт был привезен в нашу клинику, которая в то время только что открылась, а с тех пор является для него приютом и временным домом. Кот явно домашний, но был выброшен или сам заблудился, неизвестно. У Болта – внешность настоящего аристократа и настоящий кошачий характер. У него два любимых занятия – ловить внимание человека (к сожалению, с этим проблема, так как у нас часто бывает много пациентов) и игры. Ему нравится все – и мышки, и мячики, и все, что привлекает его внимание. Как и у многих белых кошек, у Болта проявляется глухота, поэту ему нужно будет больше времени адаптироваться в новом доме. Он также является носителем коронавируса, который совершенно не опасен для человека, но по этой причине мы думаем, что Болту лучше всего было бы быть единственным котом в доме. Мы очень надеемся, что Болт найдет новых любящих хозяев и будет так же сладко спать у себя на кресле. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».