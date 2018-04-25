Наш малыш Боля был найден с ошейником и прикрепленным к нему тросиком. Быть может, песика ищут его хозяева, поэтому пока мы будем пытаться найти их. Если это не удастся, будем искать для малыша новых друзей. Наш тел. 8 605 33452.
Команда «Лесе»
Наш малыш Боля был найден с ошейником и прикрепленным к нему тросиком. Быть может, песика ищут его хозяева, поэтому пока мы будем пытаться найти их. Если это не удастся, будем искать для малыша новых друзей. Наш тел. 8 605 33452.
Команда «Лесе»
Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы нашего сайта. В эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта. Эти cookie не хранят личную информацию.
Любые файлы cookie, которые могут быть не особенно необходимы для работы веб-сайта и используются специально для сбора личных данных пользователя с помощью аналитики, рекламы и другого встроенного содержимого, прекращаются как ненужные файлы cookie. Перед запуском этих файлов cookie на нашем веб-сайте необходимо получить согласие пользователя.