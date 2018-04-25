Наш малыш Боля был найден с ошейником и прикрепленным к нему тросиком. Быть может, песика ищут его хозяева, поэтому пока мы будем пытаться найти их. Если это не удастся, будем искать для малыша новых друзей. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе»