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TOP,Виленский Вестник

Бомбоубежище под снесенным Дворцом профсоюзов сохранят

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Обнаруженное под снесенным Дворцом профсоюзов бомбоубежище будет сохранено, поскольку его снос может нарушить стабильность самой горы, об этом на радио LRT сказал глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис. Об этом сообщает информагентство BNS.

 «Абсолютно все снести было бы сложно, поскольку точно не известно, сколько там всего, поскольку бомбоубежище уходит глубоко в структуру горы, целиком его сносить не стоит, иначе может быть нарушена стабильность самой горы. Это оценивалось при проектировании», – сказал Подярскис. По его словам, сохранят верхнее перекрытие, территорию разровняют. Планируют, что эти пространства смогут использовать художники. Что ждет бомбоубежище, решит рабочая группа муниципалитета.

О том, что под зданием дворца было обнаружено бомбоубежище, стало известно во время сноса здания. Здание снесли, поскольку на горе планируют строительство концертного зала. Исследователь Вильнюса, писатель Дарюс Поцявичюс ранее утверждал, что это бомбоубежище, оборудованное в 1963 году, было одним из самых больших в Вильнюсе. Всего 30 лет назад в столице Литвы было почти 300 бомбоубежищ.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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