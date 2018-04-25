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TOP,Виленский Вестник,Культура

Bonjour: все во Францию

Nuotrauka vilnius.lt

В эти выходные, 17-19 июля, Вильнюс приглашает вас отдохнуть по-французски. С пятницы по воскресенье в столице не будет недостатка во французской музыке, театре и еде – именно культура и гастрономия ассоциируются у туристов с Францией.

Изюминкой «Французских праздников» в Вильнюсе станет концерт песен из репертуара Эдит Пиаф  — французского воробушка. В пятницу, 17 июля, песни легендарной певицы на площади К. Сирвидо исполнит Эвелина Сашенко. В субботу, 18 июля, в Ужуписе состоится танцевальный моноспектакль французского художника «Человек, потерянный и найденный», а в Старом городе — французская поэтическо -музыкальная импровизация «Под небом Парижа», организованная актрисой и режиссером Бируте Мар. В выходные дни рынок Гале станет сердцем французской гастрономической культуры.

«Романтическая музыка, элегантные вечера в ресторанах, пикники в парках, французские десерты с кофе, мишленовские блюда унесут вас далеко, на тысячи километров», — обещает Инга Романовскене, директор Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса «Go Vilnius». Подробная праздничная программа опубликована на сайте www.atostogosvilniuje.lt.

Благодаря архитектуре города в Вильнюсе нетрудно почувствовать себя как в Париже   — именно на севере Франции в 12 веке появился готический стиль, который затем назвали «французским стилем», акценты которого распространены и в столице Литвы. Самые известные готические здания Вильнюса — ансамбль костелов Святой Анны и Бернардинцев, построенный в 15 -16 веках, и старейший сохранившийся готический костел Вильнюса- Святого Николая.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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