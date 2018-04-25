Борьба с граффити

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Вильнюсское самоуправление уже несколько лет борется с проблемой — граффити, ущерб от которых составляет около 300 тысяч евро. Полиция Вильнюса задержала одного из подозреваемых, которые рисуют граффити в столице, сообщает местный комиссариат.

Установлено около 150 мест, где зафиксированы различные граффити. После анализа были выявлены наиболее часто повторяющиеся из них, определены подписи художников, так называемые теги.

Затем полицейские установили подозреваемых. Одного из них, молодого человека 18 лет, задержали и поместили в изолятор временного содержания 10 сентября. Во время обыска в его доме обнаружили вещдоки – аэрозольные краски, маркеры, одежду, эскизы рисунков, различные видеоматериалы. Их изъяли. Также было найдено, как предполагают, наркотическое вещество.

Нарушителю предъявили обвинение и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить наказание в виде ареста или лишения свободы на пять лет.

Граффити на зданиях и сооружениях появляются в основном в Ужуписе, Старом городе, Антакальнисе. За последние несколько лет администрация Вильнюсского городского самоуправления понесла ущерб в размере около 300 тысяч евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt