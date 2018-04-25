default image
Институт личных помощников

Подробнее...
default image
Парадоксы рынка труда

Подробнее...
default image
Вместо автомобилей - «передвижные дворики»

Подробнее...
default image
«Прачечная» на замке?

Подробнее...
default image
Аренда жилья: порядок ужесточается

Подробнее...
default image
Каждому педагогу – дотация на отдых

Подробнее...
default image
Ложные сообщения

Подробнее...
default image
Борьба с граффити

Подробнее...
default image
Демонтаж нелегальных гаражных массивов

Подробнее...
default image
Полиция в удаленном режиме

Подробнее...
default image
Контрабандные схемы

Подробнее...
default image
COVID-19: вторая волна

Подробнее...
default image
Минздрав обновил список государств: исключения для Польши и Эстонии

Подробнее...
default image
Изымается журнал регистрации КГБ

Подробнее...
default image
Память жертв Холокоста

Подробнее...
default image
Убытки у компании Oro navigacija

Подробнее...
default image
Современное искусство: «ARTVILNIUS’20»

Подробнее...
default image
«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Подробнее...
default image
Малышка из Аукштадвариса

Подробнее...
default image
Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Подробнее...
default image
Европа меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве – фонд для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями

Подробнее...
default image
Клиентов латвийских банков будут проверять американцы

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет

Подробнее...
default image
Каунасский аэропорт оборудует парк солнечных батарей

Подробнее...
default image
Литва в августе экспортировала зерна на 32% больше - 443,7 тыс. тонн

Подробнее...
default image
Во Франции родители недовольны дистанционным обучением в вузах

Подробнее...
default image
С днём рождения, единая Германия!

Подробнее...
default image
Количество путешествовавших за границей жителей Литвы сократилось на 94%

Подробнее...
default image
На модернизацию трех аэропортов Литвы СИБ предоставляет кредит на 70 млн евро

Подробнее...
default image
Саммит ЕС призвал "обеспечить безопасность" БелАЭС

Подробнее...
default image
Машины пожилых водителей в Испании хотят пометить буквой «М»

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: экономика оживает, но возникает беспокойство по поводу экспортных рынков

Подробнее...
default image
Литовская Bite обеспечит связью 100 тыс. ед. оборудования компании США

Подробнее...
default image
Новый аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Кипр планирует развивать зимний туризм

Подробнее...
default image
Фермеров будут поощрять уменьшать загрязнение окружающей среды - еврокомиссар

Подробнее...
default image
Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на COVID-19

Подробнее...
default image
Случаи COVID-19 в Литве с июля выросли в 6 раз – представитель НЦОЗ

Подробнее...
default image
Литва выделила 17 тыс. евро на гуманитарную помощь Палестине

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

Борьба с граффити

Фото pixabay.com

Вильнюсское самоуправление уже несколько лет борется с проблемой — граффити, ущерб от которых составляет около 300 тысяч евро. Полиция Вильнюса задержала одного из подозреваемых, которые рисуют граффити в столице, сообщает местный комиссариат.

Установлено около 150 мест, где зафиксированы различные граффити. После анализа были выявлены наиболее часто повторяющиеся из них, определены подписи художников, так называемые теги.

Затем полицейские установили подозреваемых. Одного из них, молодого человека 18 лет, задержали и поместили в изолятор временного содержания 10 сентября. Во время обыска в его доме обнаружили вещдоки – аэрозольные краски, маркеры, одежду, эскизы рисунков, различные видеоматериалы. Их изъяли. Также было найдено, как предполагают, наркотическое вещество.

Нарушителю предъявили обвинение и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить наказание в виде ареста или лишения свободы на пять лет.

Граффити на зданиях и сооружениях появляются в основном в Ужуписе, Старом городе, Антакальнисе. За последние несколько лет администрация Вильнюсского городского самоуправления понесла ущерб в размере около 300 тысяч евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

Борьба с граффити

  1. Тереза :

    Может этих» художников» надо направлять в нужное русло, давать тематику, не уродовать город, а как его украсить достойными картинами , а не каракулями. Может нужен клуб по обучению, соревнования?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.