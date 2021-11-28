Борьба с контрабандой усиливается

В этом году контрабандные тенденции прошлых лет стали еще более выраженными: увеличилось количество задержаний на железнодорожном транспорте, а большинство нелегального курева было задержано на границе с Беларусью.

Сигареты прятали среди торфяных брикетов

Литовские таможенники 16 ноября в Лаворишкес задержали груз из 600 упаковок контрабандных сигарет – груз на тягаче с прицепом вез гражданин Беларуси, который указал, что везет торфяные брикеты. Как информирует пресс-служба таможни, 16 ноября в 18 час. на КПП Лаворишкес приехал гражданин Беларуси на тягаче Daf с полуприцепом и указал, что везет 21 тонну торфяных брикетов. Однако после проверки машины с помощью рентгена заметили, что там могут быть и другие товары. Среди брикетов таможенники обнаружили 600 упаковок (300 000 пачек) сигарет Minsk Capital QS (стоимость груза со всеми налогами — 960 000 евро). Водитель и автомобиль с грузом были задержаны, начато расследование по факту контрабанды.

Контрабанда на 2 млн евро

Близ Мариямполе таможенники на минувшей неделе задержали грузовой автомобиль, который вез канцелярские товары в Чехию, в нем была обнаружена контрабанда сигарет стоимостью 2 млн евро, сообщает BNS.

Как сообщила таможня, в грузовом автомобиле обнаружено 1100 коробок (550 тыс. пачек) нелегальных сигарет Magnat. Это одна из крупнейших партий контрафактных сигарет в этом году.

По словам должностных лиц, на одной из заправочных в окрестностях Мариямполе был проверен грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился гражданин Латвии. Водитель декларировал, что везет транзитом из Латвии в Чехию канцелярские товары, однако, едва приподняв тент полуприцепа, таможенники увидели коробки сигарет. «Стоимость сигарет с обязательными к уплате налогами – 1,96 млн евро», – указывает таможня.

В Криминальной службе таможни начато досудебное расследование в связи с незаконным распоряжением подакцизными товарами, которое возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

Грузовик и нелегальный груз задержаны, задержан и водитель – в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

По данным таможни, в связи с тем, что на границе с Беларусью задерживается все больше контрафактных сигарет (за девять месяцев — 80% нелегальных сигарет), контрабандисты пытаются везти контрафактный товар по другим маршрутам. Один из них – когда белорусские сигареты ввозятся с территории Латвии.

За 9 месяцев — 14 млн пачек нелегальных сигарет

До конца сентября сотрудники Литовской таможни в ходе досудебных расследований задержали контрабандные товары общей стоимостью 54 млн евро. В основном это нелегальные сигареты, которых было изъято почти на миллион пачек больше, чем за тот же период прошлого года. Таможенники также обнаружили 46 тонн нелегального табака, сообщается на сайте Литовской таможни.

Всего за девять месяцев этого года литовские таможенники задержали 13,86 млн пачек сигарет и 46,5 тонны табака. Их общая стоимость (с учетом налогов) составляет 53,4 млн евро. Также было изъято 12 тонн нелегального алкоголя и 257 кг наркотических веществ.

Из-за сосредоточения сил на границе с Беларусью здесь было задержано 80% всех контрабандных сигарет (в прошлом году — 59%). Еще 15% контрабандных сигарет было задержано внутри страны.

В этом году резко возросло количество случаев, когда контрабандные сигареты были обнаружены на железнодорожном транспорте. Всего за девять месяцев в поездах задержано 762 тыс. пачек сигарет (на сумму 2,3 млн евро), тогда как за аналогичный период прошлого года — 210 тыс. пачек (на сумму 747 тыс. евро).

Однако основная часть контрабанды по-прежнему перевозится на грузовиках.

Контрабандные сигареты особенно часто прячут в древесине, но прикрытие может быть разным. Например, используются скоропортящиеся продукты питания или большие, тяжелые и хрупкие товары, которые сложно проверить и разгрузить.

В этом году в качестве маскировки для контрабандных сигарет использовались лук, сельдь, фруктовые соки, перловая крупа, варенье и помидоры, картофельное пюре. Контрабандные сигареты также были спрятаны в грузах кофейных чашек, стальных арматурных стержней, строительных блоков, стеклянных листов, банок, древесных опилок или торфяных брикетов, минеральной ваты.

Нередко служебный груз становится только реквизитом, а внутри груза прячут сигареты. Обычно это древесина — древесноволокнистые плиты, доски, гофрокартон, дверные полотна или другие товары, например, гипсовые плиты, игровые столы и тому подобное.

Также активно используются «классические» тайники для контрабанды, свободные зоны в самом автомобиле.

Среди других тенденций стоит отметить увеличение количества случаев, когда нелегальные сигареты перевозят в небольших количествах — несколько или десяток коробок сигарет, которые прячут в запасных колесах, багажнике и т. д. Это называется «контрабандой водителей», когда у последних возникает соблазн «подзаработать» во время поездки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ