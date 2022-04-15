Борьба с памятниками: возобновились дискуссии

Nuotrauka raseiniai.lt

Возникавшие в течение последнего десятилетия в Литве дискуссии о советских мемориалах и их демонтаже снова обострились из-за войны России в Украине. В этой связи экс-премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что это следует делать, не трогая места захоронений.

«Борьба с памятниками никогда не была очень умной и перспективной, однако сегодня у нас иная ситуация: не постижимая здравым рассудком, невозможная в XXI веке военная агрессия с явными признаками геноцида со стороны России, и, возможно, пришло время посмотреть или произвести ревизию, не осталось ли еще чего-то такого, что можно было бы десоветизировать», – сказал радиостанции Žinių radijas лидер Демократического союза «Во имя Литвы».

И все же он подчеркнул, что часть символов советского наследия находится на кладбищах, и призвал не бороться с мертвыми, прибегая к перезахоронению.

«С мертвыми бороться не вижу смысла. Возможно, монументы нужно убирать, но не трогать места захоронений, пометить их специальными знаками, досками, показывающими, что это погибшие на таком-то историческом этапе военнослужащие, люди, и не заниматься перезахоронением», – сказал парламентарий.

«Я не считаю, что это нужно делать даже в таких условиях. Нам не следует демонстрировать, что мы такое же государство, как то, которое сегодня объявило войну человечности», – добавил он.

О своих стремлениях отменить статус охраняемых для советских монументов сообщило несколько самоуправлений, в том числе Расейнский район и Клайпеда.

В портовом городе есть мемориал советским солдатам в парке скульптур, он установлен на месте захоронения 700 советских солдат. Городская администрация будет добиваться переноса мемориала советским воинам в Клайпеде, заявил мэр портового города Витаутас Грубляускас, но подчеркнул, что это не будет коротким процессом.

«Вероятно, нет сомнений в том, что мы пойдем по этому пути. Ленин ушел из Клайпеды – и не один, ушла и пушка. Наверное, другим советским символам пора покинуть Клайпеду, а возможно, и всю Литву», — заявил журналистам В. Грубляускас.

При этом он подчеркнул, что первые шаги должны сделать ответственные органы, сняв ограничения с этих объектов.

«Я инициирую политическую дискуссию здесь, в Клайпеде, кто как это видит», – сказал В. Грубляускас.

Мэр подчеркнул, что монумент знаменует собой место захоронения 700 человек и что этот «эмоциональный аспект» нельзя игнорировать.

«Все эти вопросы нужно решать очень ответственно, но, безусловно, без промедления и с достаточной решимостью», – сказал он.

Тем временем мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что Вильнюс не станет спешить убирать советские реликты с мемориала, находящегося на столичном Антакальнисском кладбище.

«Все же кладбище есть кладбище, в западной цивилизации это обычно неприкосновенное место. Разумеется, Советы все время любили ходить по грани, переступить за нее и сделать из кладбища идеологический объект», – сказал BNS Р. Шимашюс.

«Где эта грань – большой памятник на месте массового захоронения или отдельные памятники? Кладбище – несколько иная территория, без сомнения, мы все прекрасно понимаем. Но мы взвесим ситуацию, посмотрим», – сказал он.

Мэр Вильнюса напомнил, что при нем в городе из общественных пространств были убраны все вызывавшие больше всего дискуссий советские реликты — скульптуры Зеленого моста, памятник писателю Пятрасу Цвирке, некоторые мемориальные доски. Остальные объекты, по словам мэра, находятся только на кладбище.

В настоящее время Департамент культурного наследия (ДКН) пересматривает все значащиеся в Регистре культурных ценностей места воинских захоронений Второй мировой войны и готовит корректировки, что там следует охранять, а что нет.

«Нужно еще хорошенько подумать, что разрушать, что не трогать», – сказал BNS директор ДКН Видмантас Безарас.

По его словам, в Регистре культурных ценностей значится более 150 захоронений военнослужащих Советского Союза, погибших во время Второй мировой войны.

В. Безарас подчеркнул, что главным объектом охраны является само место захоронения военных. Охранять, присматривать за воинскими захоронениями, обустраивать их Литва обязалась, подписав и ратифицировав в 2000 году Женевскую конвенцию, однако, что на этих захоронениях может охраняться, а чего там не должно быть, государство решает само.

«Эти места захоронений очень разные: одни захоронения увековечены очень сдержанно и действительно с уважением, в других попытались добавить вызывающие агрессию скульптуры, атрибуты советских времен, флаги, автоматы и др.», – сказал глава ДКН.

По его словам, местные общины, самоуправления вправе дать оценку и обратиться относительно целесообразности нахождения в регистре того или иного объекта, его ценностных свойств, так как места воинских захоронений обычно – уровня местного значения.

Департамент подготовит обозрение всех объектов, а также представит поправки к этой описи о том, на основании каких критериев объект включается в Регистр культурных ценностей.

По словам В. Безараса, если в числе критериев будет указано, что ценностным свойством не могут считаться знаки, которые пропагандируют войну, агрессию, символы тоталитарного государства, такие объекты по просьбе местной общины, самоуправления будут пересмотрены экспертами оценочных советов и могут быть вычеркнуты из Регистра культурных ценностей.

И все же, говорит он, при принятии решений о сносе памятников, монументов советским солдатам не следует спешить и обдумать каждый шаг.

«Иногда большие эмоции могут обидеть определенную группу людей. Давайте думать, что на этих кладбищах захоронены не только граждане русской национальности или с территории современной России, но и украинцы, представители народов Кавказа, других народов. Для них эта память очень важна», – сказал он.

«Не следует издеваться над самим фактом захоронения или принимать крайние решения», – подчеркнул глава ДКН.

Требуют снять правовую охрану

Четыре муниципалитета Литвы обратились к специалистам по охране культурного наследия с просьбой оценить возможность снятия правовой охраны с памятников советским воинам, чтобы памятники можно было перенести.

«Заявки подали муниципалитеты Расейняй, Паланги и Мариямполе», – сказал BNS директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас. По его словам, также поступила заявка еще от одного муниципалитета, которая еще уточняется у специалистов.

Тем временем в ожидании решений государства по вопросу памятников Расейнский муниципалитет решил их временно «спрятать».

«Приятное зрелище для глаз и сердца. Расейняй понемногу отказываются от советского наследия. Сегодня задрапировали первый памятник советского империализма в нашем крае», – сообщил в Facebook мэр района Андрюс Баутронис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ