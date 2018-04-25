Борьба с пандемией: неравные равные возможности женщин и мужчин

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Исследователи отмечают, что хотя COVID-19 поражает как женщин, так и мужчин, смертность последних от вируса в два раза выше. Это различие объясняется прежде всего тем, что благодаря генетике у женщин более сильный иммунный ответ на вирус. В качестве второй причины исследователи приводят вредные привычки, которым женщины подвержены меньше, чем мужчины.

И хотя пока еще слишком мало доказательств в поддержку подобных предположений, в настоящее время наблюдается другая тенденция: экономическое положение женщин перед лицом пандемии намного хуже. Прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в области равенства между женщинами и мужчинами, может остановиться, и процесс пойдет вспять — и уже есть доказательства, подтверждающие это.

В наиболее уязвимых секторах доминируют женщины

После введения ограничений в связи с карантином в некоторых секторах экономики Литвы общее число безработных трудоспособного возраста в апреле этого года выросло до 11,2 процента. К сожалению, статистика показывает, что ряды безработных женщин растут гораздо быстрее, чем мужчин.

По данным Службы занятости, уровень безработицы среди женщин с начала марта вырос почти на пятую часть, а среди мужчин — на 14%.

По сравнению с предыдущими кризисами это довольно нетипично, поскольку большая часть мужчин занята в строительном и промышленном секторах, более всего связанных с экономическими циклами, причем во время рецессии последние наиболее уязвимы.

Между тем большая часть женщин работает в общественном секторе, особенно в сфере образования и здравоохранения, которые во время кризиса пострадали в меньшей степени. Однако женщины доминируют не только в этих секторах, но и в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, в сфере обслуживания или организации мероприятий. Например, в секторе гостиничного бизнеса и общественного питания, который особенно сильно пострадал от ограничений, вызванных пандемией, до 75% всех сотрудников — женщины.

Помимо этого женщины составляют большинство работников, занятых неполный рабочий день, а они в первую очередь страдают от кризиса.

Темная сторона карантина

По данным Sodra, в этом году количество выданных в марте справок о нетрудоспособности почти удвоилось по сравнению с февралем. 60 % всех справок о нетрудоспособности были выданы женщинам.

Это свидетельствует о том, что после закрытия школ и детских садов уход за детьми в основном ложился на плечи женщин. В связи с этим некоторые женщины могут потерять приобретенные ими профессиональные навыки и, следовательно, отстать от коллег. В будущем это может привести к снижению доходов.

Одинокие матери оказываются в еще худшем положении. По данным Евростата, в Литве почти четверть всех домохозяйств с детьми составляют одинокие родители, а около трех четвертей таких родителей — женщины.

Такие домохозяйства сталкиваются с самыми большими проблемами, поскольку потеря работы влечет за собой утрату основного источника доходов. С другой стороны, часть жителей, даже не потерявших работу, работать не могут, так как им приходится присматривать за детьми, оставшимися дома.

Женщины — на передовой борьбы с пандемией

По данным Всемирной организации здравоохранения, медицинский персонал почти на 90% состоит из женщин. В Литве большинство женщин работают в системе здравоохранения и в социальной сфере — они составляют целых 84 % от занятых в этих областях.

Это означает, что женщины стоят на переднем крае антивирусной борьбы. Как бы то ни было, это означает, что они не только подвержены большему риску заражения вирусом, но и работают в чрезвычайных условиях.

Стоит также учитывать системные проблемы, которые возникали и до объявления пандемии: женщины обычно зарабатывают меньше мужчин. Зарплата их на 13 % меньше, в среднем около 110 евро в месяц «на руки». Таким образом, перед лицом пандемии неравенство в доходах, вероятно, еще больше возрастет.

Темная сторона карантина по отношению к женщинам прослеживается не только с точки зрения потери дохода. Полиция Литвы регистрирует увеличение числа сообщений о бытовом насилии на 20 процентов.

Государство, вводя меры экономического стимулирования, должно обратить внимание не только на самые низкооплачиваемые группы, но также признать, что мужчины и женщины нуждаются в различных мерах для преодоления проблем, вызванных пандемией.

Грета ИЛЯКИТЕ, экономист Swedbank