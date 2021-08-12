Борьба за экологию повысит цены по всему миру

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Борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Невзирая на попытки центральных банков по всему успокоить бизнес и население, что инфляция — временное явление, компании уже столкнулись с двух- и трехзначным повышением цен на интересующие их товары. Причем основной рост сейчас приходится на сложности с транспортировкой, вызванной пандемией коронавируса, однако, как отмечают эксперты, даже разрешение этих проблем не решит проблемы, а лишь снизит давление на цены.



«Зеленая инфляция» также не будет длиться вечно, успокаивают аналитики, однако этот эффект будет сохраняться еще долго. Тренд на снижение «зеленая инфляция» должна продемонстрировать тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.