Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

На практике переговоры по бюджету больше определяются интересами государств-членов. Это особенно заметно в Совете, где необходимо единогласное утверждение бюджета. Помимо семилетнего бюджета в его рамках ежегодно принимается годовой бюджет. Его предлагает Еврокомиссия, рассматривают и вносят поправки Европарламент и Совет.

Бюджет ЕС – на 60 млрд евро меньше

После выхода Великобритании из ЕС бюджет сообщества на 2021-2027 годы уменьшается примерно на 60 млрд евро. Страна еще будет вести переговоры с Брюсселем о партнерстве после ее выхода, она сможет присоединиться к определенным программам ЕС.

Литва, кстати, занимает лидирующие позиции по доле европейской помощи в общем объеме ВВП и занимает второе место после Люксембурга по европейским бюджетным средствам, приходящимся на одного жителя. Как сказала журналистам в Брюсселе посол Литвы в Евросоюзе Йовита Нелюпшене, договориться о дележе бюджета становится сложнее, потому что общая казна стала меньше после выхода из ЕС Великобритании.

«Переговоры начались, они получают ускорение. Самая большая беда на переговорах об этой финансовой перспективе – ее размер, потому что из ЕС только что вышло Соединенное Королевство – крупный плательщик в бюджет ЕС. Бюджет сокращается, и договориться об уменьшающейся корзине всегда труднее», – сказала журналистам в Брюсселе Й. Нелюпшене.

Литва добивается минимального сокращения в новом бюджете средств в рамках политики сплочения – в соответствии с последними предложениями, выдвинутыми Финляндией, страна получит их на 27% меньше, чем получает в нынешний финансовый период.

Среди приоритетов Литвы также – увеличение прямых выплат фермерам и финансирование работ по закрытию Игналинской АЭС (ИАЭС). Согласно нынешнему проекту бюджета, финансовая поддержка Программе развития села сокращается примерно на 27%, а поддержка через прямые выплаты увеличивается примерно на 5,8%. В целом финансовая поддержка сельскому хозяйству сокращается примерно на 5%. Литовская сторона часто поднимает вопрос о размере выплат фермерам и стремится увеличить дотации Евросоюза как на политическом уровне, так и различными акциями, однако пока такие методы борьбы не приносят больших успехов – размер субсидий литовским фермерам ниже средних показателей по Европе.

Литва добивается, чтобы выплаты ЕС литовским фермерам как можно скорее достигли среднего уровня государств — членов Сообщества. Сейчас литовские фермеры получают за один гектар пахотной земли выплату 181 евро, средний уровень в ЕС составляет 266 евро. В соответствии с предложением Еврокомиссии, выплаты в первые годы могут даже уменьшиться, но в конце 2027 года они увеличатся до 204 евро.

Экономическая ситуация улучшается – помощь сокращается

В финансовой перспективе 2014–2020 годов Литва трактуется как один регион. По данным статистических ведомств, экономическая ситуация стабильно улучшалась. Как заявил советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта, сегодня Вильнюсский регион живет как Финляндия, поскольку ВВП в нем на 12% выше среднего в ЕС, а оставшаяся часть страны – как Румыния, так как ВВП в ней составляет всего 65% ВВП ЕС.

Правда, некоторые экономисты считают, что такие расчеты далеки от реальности. Но, как утверждают эксперты в сфере европейских финансов, подсчеты производятся в соответствии с единой методологией, принятой в ЕС. Таким образом, помощь будет выделяться исходя из утвержденных показателей развития.

ЕС выделяет финансирование с учетом размера Валового внутреннего продукта (ВВП) страны, подсчитанного по паритету покупательной способности. Регионы ЕС разделены на три категории: ВВП – до 75% среднего по ЕС; 75-100%; больше 100%. Если до 75% – регионы нуждаются в структурной помощи. 75–100% – переходные регионы, которые все еще получают помощь, но меньше, и третья категория – выше среднего по ЕС, в таком случае помощь не выделяют. Такой принцип необходим, чтобы бедные регионы нагнали богатые, разъясняют экономисты. ВВП всей Литвы – выше 75% среднего показателя по ЕС.

Из-за того, что экономика Вильнюса растет быстрее экономики остальной Литвы, в новой финансовой перспективе страна будет разделена на два региона: Вильнюс и остальная часть Литвы. По словам Й. Нелюпшене, это разделение позволит стране сэкономить в будущем бюджете чуть более 1 млрд евро.

Дуэль аргументов

Европарламентарий, экс-премьер-министр Андрюс Кубилюс призывает литовские власти высказаться в пользу увеличения бюджета Европейского союза в будущем и представить аргументы в пользу того, чтобы не сокращать финансирование ЕС для Литвы.

«Мы все знаем, что Литва, наряду с соседними Латвией и Эстонией, может понести значительные потери. Частично эти потери можно объяснить тем, что в последние несколько лет мы очень быстро росли. Европа поступает так: богатые страны не получают поддержки, а только больше платят, чтобы помочь другим странам», — сказал депутат Европарламента.

По словам Й. Нелюпшене, аргументов в пользу того, что нужно вести переговоры и договориться, достаточно. Она сказала, что, если финансовая помощь будет сокращена в соответствии с нынешним предложением, уменьшатся государственные инвестиции, страна может столкнуться с кризисом средних доходов, кроме того, Литва может перестать генерировать капиталовложения, а экономика может так замедлиться, что страна вернется в группу менее развитых государств.

«Другой аргумент, что практически все деньги, которые инвестируются крупными державами посредством взносов в бюджет ЕС, реально к ним же и возвращаются. Если посмотреть, кто эти исполнители проектов для конвергенции, то зачастую это Германия, Швеция, Голландия. Средства, выделяемые из бюджета ЕС через предприятия этих стран, к ним же и возвращаются», – сказала Й. Нелюпшене.

«Большого энтузиазма спасать нас со стороны других стран нет, но, чтобы кто-то прямо так говорил, что эти проблемы не нужно решать, такого нет», – заметила она.

Между тем европарламентарий Аушра Мальдейкене считает, что нужно уходить от иждивенческих настроений, от жизни в расчете на чью-то помощь, а самим строить экономически развитое государство.

По мнению представителя комитета Европарламента по региональному развитию, при обсуждении финансовой политики всегда разгораются бурные дискуссии. Те, кто платит, утверждают, что, дескать, мы платим слишком много, а те, кто получает, сетуют, что получают слишком мало. Он предложил посмотреть на ситуацию сокращения европейской помощи с другого ракурса. «Период поступления средств был как лечение в больнице, где вы получали лекарство. Но вот вы выздоровели, вас выписывают, лекарство вам тоже давать не будут. Но ведь очевидный позитивный момент – ваше здоровье улучшилось», — заметил эксперт.

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс, ответственный за вопросы окружающей среды, отмечает, что на переговорах о будущем бюджете Евросоюза Литве важно «четко расставить приоритеты». По его словам, представители властей должны назвать конкретные проекты, претендующие на средства ЕС.

По мнению литовских парламентариев, важно также эффективно использовать поступающие европейские деньги.

В ближайшие недели пройдут двусторонние встречи. На встрече с литовскими журналистами Й. Нелюпшене сказала, что переговоры получают ускорение, но вместе с тем обратила внимание на то, что обычно решения принимаются после проведения двух раундов переговоров руководства.

Заседание Европейского совета глав государств в Брюсселе, в которое включены вопросы формирования семилетнего бюджета, намечено на 20 февраля.

Галина КУРБАНОВА, Вильнюс — Брюссель

Публикация подготовлена при содействии информационного бюро Европейского парламента в Литве.