Борис Джонсон объявил о введении режима карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении серьезных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Начиная с вечера 23 марта, гражданам Великобритании разрешается выходить из дома только за продуктами и товарами первой необходимости, для посещения врача или поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. Также разрешается выходить для занятий спортом — не чаще раза в день, в одиночестве или с еще одним членом семьи.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила.