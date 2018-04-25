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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

  • Фото: twitter.com/BorisJohnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 24 января.

Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января, сказано в договоренностях.

Борис Джонсон заявил, что это «фантастический момент», который «подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям».

«Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал британский премьер в Twitter.

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Напомним, что накануне комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit. В Евросоюзе говорят, что выход Британии из ЕС — это «антитеза ценностям и целям» союза, который стремится к «единству и процветанию».

А ранее сегодня руководство ЕС подписало соглашение о Brexit. Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

korrespondent.net

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