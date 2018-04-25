Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 24 января.

Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января, сказано в договоренностях.

Борис Джонсон заявил, что это «фантастический момент», который «подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям».

«Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал британский премьер в Twitter.