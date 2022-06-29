Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Владимира Путина, переезжать на работу в Соединенное Королевство. Об этом сообщает meduza.io.

«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил британский премьер в рамках саммита G7, проходящего в Баварии.