Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Владимира Путина, переезжать на работу в Соединенное Королевство. Об этом сообщает meduza.io.
«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил британский премьер в рамках саммита G7, проходящего в Баварии.
Инициатива Джонсона продвигается как расширение системы партнерства между университетами Украины и Великобритании, пишет The Guardian. Как предполагается, в рамках программы помощи так называемым исследователям в группе риска, бюджет которой увеличен почти на десять миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию смогут приехать около 130 украинских ученых, чтобы продолжить свои исследования в безопасной среде. Такую же поддержку теперь власти Великобритании готовы оказывать российским ученым.