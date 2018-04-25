Борис Гребенщиков и «АКВАРИУМ» в Вильнюсе

Друзья! С огромной радостью сообщаем, что долгожданный концерт Бориса Гребенщикова и легендарной группы «АКВАРИУМ» СОСТОИТСЯ! 21 октября в 19.00 в столичном концертном зале «Compensa» нас ожидают 3 часа радости и любви!

Из-за карантинных проблем нелегко было перенести европейский тур группы с новой программой. Но, как видите, удалось. Не обошлось без потерь — ввиду неясности ситуации с карантином в Беларуси в указанный период, чтобы не рисковать, концерт в Минске решено провести весной, а осенью выступить исключительно в странах Евросоюза. Поэтому тур по Восточной Европе стартует 16 октября в Праге, 19 октября «Аквариум» впервые в истории выступит в Польше, в Варшаве, а 21 октября — в своем любимом Вильнюсе.

После дня отдыха в Литве группа продолжит выступления в Латвии и завершит тур в Эстонии, Таллине.

Организаторы концертов получают множество вопросов от поклонников культового коллектива, и чаще всего встречается следующий: «Что будет, если в ЕС ситуация нормализуется, а граница с Россией по каким-то причинам будет закрыта?»

Отвечаем: Борис Гребенщиков ныне проживает и записывает новый материал в Лондоне. В Англии и Ирландии проживает еще несколько музыкантов группы. В случае угрозы закрытия границ ЕС с Россией группа будет дополнена известными английскими и французскими музыкантами — звездами (об этом есть устная договоренность с некоторыми из них), и поэтому в любом случае, при любом раскладе группа приедет во все заявленные города в расширенном звездном составе и проведет уникальные концерты.

Помимо любимых «золотых» песен, коими изобилует творчество БГ и «АКВАРИУМА», всем, кто будет иметь счастье попасть на концерт 21 октября в Вильнюсе, будут представлены совершенно новые песни!

Радуемся вместе, всем здоровья! Билеты на единственный концерт Бориса Гребенщикова и легендарной группы «АКВАРИУМ» 21 октября в 19.00 в столичном концертном зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt! Билеты, приобретенные ранее на перенесенный из-за карантина концерт 26 мая, — действительны! Счастливы будем всех вас видеть!