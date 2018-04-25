Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

Состояние премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, инфицированного коронавирусом COVID-19, ухудшилось и его перевели в реанимацию. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили Sky News со ссылкой на канцелярию главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

Утверждается, что премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

«Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, – говорится в сообщении. – Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба,который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости».

Ранее в понедельник сообщалось, что Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ. Спустя 10 дней после положительного теста на COVID-19 у главы британского правительства остаются проблемы со здоровьем.

Позже представитель Джонсона назвал «дезинформацией» информацию о том, что премьеру может понадобиться искусственная вентиляция легких.