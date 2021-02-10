Боррель анонсировал «решение века» в отношении РФ

Евросоюз должен принять решение века — стремиться к сотрудничеству или к конфронтации. Такое мнение выразил во вторник, 9 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на специальных слушаниях в Европарламенте, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля, сообщает ТАСС.
«Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — заявил он.
Боррель добавил, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза, отметив при этом, что возможность введения санкций также будет обсуждаться.
«Прежде всего, мы обсудим это на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, и на заседании Европейского совета в марте. Мы представим пути для продвижения вперед, и страны-члены должны будут решать о следующих шагах». — сказал он.
Боррель добавил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот — добавил тревоги.
«У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен», — сказал глава дипломатии ЕС.
По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС.
Ранее Боррель назвал неудачной свою поездку в Россию. Европа и Россия все больше отдаляются друг от друга, признал глава дипломатии ЕС. В Москве удивлены заявлением Борреля.
Вчера более 80 депутатов потребовали отставки Борреля после его поездки в Москву, которую назвали «провальной».korrespondent.net