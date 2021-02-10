Боррель анонсировал «решение века» в отношении РФ

Боррель добавил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот — добавил тревоги.

«У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен», — сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС.

Ранее Боррель назвал неудачной свою поездку в Россию. Европа и Россия все больше отдаляются друг от друга, признал глава дипломатии ЕС. В Москве удивлены заявлением Борреля.

Вчера более 80 депутатов потребовали отставки Борреля после его поездки в Москву, которую назвали «провальной».